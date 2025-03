.com - Angela Baraldi, in radio il singolo Cosmonauti, le prossime date del tour

In, il nuovodiestratto dal suo album 3021 che porterà innei clubDa venerdì 28 marzo sarà in, il nuovodiestratto dal suo album 3021, disponibile in digitale, cd e vinile. Prodotto da Caravan, l’etichetta discografica di Francesco De Gregori, e distribuito da Sony Music Italia, 3021 comprende 8 brani scritti dalla stessae composti insieme a Federico Fantuz. Se per gli arrangiamenti musicali la cantautrice, rompendo gli schemi, si è lasciata ispirare a tratti dal cosmo e dal suo fascino misterioso, nei testi è andata alla ricerca dell’essenziale, esplorando sensazioni e sentimenti umani.A grande richiesta si aggiungono due nuoveal 3021 Live, ilcon cuipresenta dal vivo i brani contenuti nel suo nuovo album, organizzato da Locusta:– 28 febbraio – BOLOGNA – Locomotiv– 2 aprile – MILANO – Arci Bellezza– 4 aprile – TRIESTE – Teatro Miela– 12 aprile – PISA – Lumiere (recupero del 14 marzo)– 15 giugno – FERRARA – Cortile del Castello – nell’ambito di Ferrara sotto le stelle – NUOVA DATA– 24 luglio – GENOVA – Villa Bombrini – nell’ambito di Lilith Festival – NUOVA DATAI biglietti per ledi Milano, Pisa e Genova sono disponibili in prevendita su DICE.