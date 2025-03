Movieplayer.it - Andor 2: i ribelli uniscono le forze nel nuovo trailer della serie con Diego Luna

Il 23 aprile arriverà sugli schermi di Disney+ la seconda stagione die ilmostra i rischi affrontati dai protagonisti per sconfiggere l'Impero. I fan di Star Wars dovranno attendere il 23 aprile prima di assistere al ritornocon gli attesi episodistagione 2, che condurranno agli eventi raccontati nel film Rogue One, e ilregala qualche anticipazione. Nel video condiviso online si può infatti vedere come il protagonista interpretato dasi impegni sempre di più per combattere l'Impero, che sta costruendo una terrificante arma di distruzione. Cosa racconteranno i nuovi episodi diLa seconda stagioneprodotta da Lucasfilm si svolgerà mentre l'orizzonteguerra si avvicina e Cassian, il protagonista interpretato .