Ancora bombe su Gaza Attaccato un ospedale | Raggiunti i 50mila morti

di Aldo Baquis Lunghe file di palestinesi in movimento, sospinti dall’esercito israeliano fuori dal rione Tel Sultan di Rafah, al confine con l’Egitto. Le donne con materassi ripiegati sulla testa, povere masserizie caricate sugli asini, i bambini con occhi sbarrati mentre nelle immagini diffuse ieri da siti palestinesi si vedono anche carri armati che tornano ad avanzare di alcuni chilometri: alle estremità sud e nord della Striscia, a Jabalya e lungo l’Asse Netzarim. Una divisione che era stata impegnata al confine col Libano sta puntando verso. Se Hamas non cederà alle pressioni sugli ostaggi e sulla tregua, Israele potrebbe lanciare una vasta operazione che secondo la stampa sarebbe seguita dalla istituzione di un governo militare permanente in gran parte della Striscia. Ieri il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato la composizione di una ‘Autorità’ incaricata di "facilitare la uscita volontaria degli abitanti di, sulla base del diritto israeliano e del diritto internazionale, in sintonia con la visione del presidente Trump".