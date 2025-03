Ilfattoquotidiano.it - Amnesie ed errori: Italia fuori dalla Nations League, ma ciò che preoccupa di più è la sua inaffidabilità

Si è fatta l’alba a parlare in televisione del rigore assegnato e poi cancellato dall’accoppiata Var-arbitro – non l’ultimo arrivato, il polacco Marciniak – sul contatto Schlotterbeck-Di Lorenzo, si è cercato una pietosa spiegazione al secondo gol – allucinante – della Germania, ma alla fine della giostra l’di Luciano Spalletti, nonostante la rimonta della ripresa e il 3-3 finale, ha salutato lae ora dovrà prepararsi ad affrontare a Oslo, il 6 giugno, la Norvegia di Erling Haaland. Una sfida già decisiva, di un gruppo eliminatorio mondiale nel quale Moldavia, Estonia e Israele saranno semplice contorno. La prima si qualifica, la seconda va ai playoff: parola che per l’calcistica equivale a un incubo.Partiamo dai nostri demoni, per giudicare quello che si è visto a Dortmund.