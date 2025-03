Ilfattoquotidiano.it - Ammissione della Casa Bianca: “Un reporter ha ricevuto per sbaglio in chat piani guerra ultra confidenziali”

Laha confermato che unha“perdisu unadopo alcune indiscrezioni dei media secondo le quali alti funzionari americani, tra cui il vicepresidente e il segretario alla Difesa, hanno discusso idiin unadi gruppo, definita-confidenziale, aperta sulla piattaforma Signal. Secondo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Brian Hughes, il numero delè stato “erroneamente incluso in unadi gruppo altamente confidenziale”.Il destinatario deiè Jeffrey Goldberg, direttore del magazine The Atlantic, e le informazioni riguardavano le operazioni militari contro gli Houthi yemeniti. “Sembra al momento che la catena di messaggi citata nell’articolo sia autentica e stiamo cercando di capire come un numero sia stato aggiunto per errore”, ha dichiarato Brian Hugues, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale.