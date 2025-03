Isaechia.it - Amici 24, Jacopo Sol e Francesca sono ufficialmente fidanzati: “Mi sono innamorata di te!”

È scoppiato l’amore fraSol eBosco nella Casetta di.Che fra i due giovanissimi allievi del talent show di Maria De Filippi ci fosse qualcosa di più di una semplice e bellazia il pubblico di Canale 5 l’aveva già intuito da tempo, per via di alcuni sguardi complici e qualche coccola di troppo. Il bacio chesidati dopo la prima puntata del serale non ha fatto altro che confermare le indiscrezioni.Nel daytime di oggi pomeriggiostate mandate in onda tenere immagini di com’è nata la storia tra il cantante e la ballerina, che si è detta ‘innamoratissima’!Distesi abbracciati sul letto,ha confessato i suoi sentimenti:Credo di essermidi te.di te, senza credo. Quindi stiamo insieme.le ha risposto senza indugi:Siamo