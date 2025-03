Isaechia.it - Amici 24, Asia torna sui social dopo essere stata eliminata dal serale: “È un peccato che sia durata così poco perché…”

Leggi su Isaechia.it

Sabato 22 marzo è andata in onda su canale 5 la prima puntata deldi24 (QUI il resoconto completo), durante la quale non sono mancati i colpi di scena.La puntata di sabato, infatti, ha fatto uscire allo scoperto una nuova coppia, che si è aggiunta a quelle formate da Luk3 e Alessia Pecchia e Chiara Bacci e Trigno, ovvero Jacopo Sol e Francesca, che durante il ballottaggio finale si sono scambiati un bacio (ve ne abbiamo parlato QUI). Per quanto riguarda gli eliminati della prima puntata, a lasciare il programma sono stati il cantante Vybes e la giovanissima ballerinaDe Figlio.Quest’ultima, subitola sua eliminazione, ha raccontato ai microfoni di Witty dimolto felice per come è andata questa esperienza e ha aggiunto dientusiasta per l’opportunità che le èconcessa da Maria De Filippi dire a ballare con i professionisti (QUI le sue parole).