Amica.it - Amiche e rivali: “Le assaggiatrici” di Hitler raccontate da Silvio Soldini

Leggi su Amica.it

Il 27 marzo esce nelle sale Le assaggiatrici di, tratto dal romanzo di Rosella Postorino. Ispirato alla vicenda di Margot Wolk, che alla fine della sua vita ha confessato di essere stata da giovane un’assaggiatrice di, il romanzo racconta la storia di Rosa Sauer, costretta assieme ad altre nove donne a mangiare i pasti destinati al Fuhrer.Ogni giorno, per tre volte al giorno, è obbligata a sfiorare la morte per accertarsi che quel cibo non sia avvelenato. In un clima di coercizione, queste dieci donne diventano, si alleano e si tradiscono, hanno paura e si innamorano, e nonostante tutto non smettono di desiderare, perché desiderare significa restare umani. L’intervista al regista,.(servizio di Nicola Roumeliotis)Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: “Le assaggiatrici” didaAmica.