Amerighi, zampata fortunata. E il Fosso fa risultato pieno

FERMANA 0MBRONE 1 FERMANA (4-3-3): Di Stasio 6; Casucci 5 (28’ st Diouane sv), Cocino 5.5, Tafa 5, Karkalis 6 (47’ st Ricci sv); Etchegoyen 6 (30’ st Pappalardo 6), Romizi 5 (17’ st Valsecchi 6), Mavrommatis 6 (44’ st Busato sv); De Silvestro 6, Bianchimano 5.5, Sardo 5. All. SaviniMBRONE (4-4-2): Bianchini 6, Riggioni 6, Urso 6.5, Giunchetti 6.5, Procacci 6;7.5, Conti 6 (27’ st Bucchi 6), R. Pandolfi 6,5 (47’ st Camilloni sv), Thiane 5,5 (21’ st Torri 6); Broso 6 (21’ st L. Pandolfi 6), Casolla 6,5 (14’ st Kyeremateng 6,5) All. Fucili Arbitro: Illiano di Napoli 5 Reti: 25’ stNote: spettatori 1.090. Ammoniti Bianchimano, Conti, De Silvestro, R. Pandolfi. Recupero 1’ + 5’ Perde la Fermana e lo fa senza i suoi tifosi sugli spalti, rimasti fuori per protesta, contro unmbrone solido e cinico che al 25’ del secondo tempo espugna Fermo con ladel migliore in campoaiutato da una deviazione fortuita di Casucci.