Oasport.it - Ambesi lucido su Musetti: “Questa con Djokovic è l’occasione per dimostrare di avere qualcosa in più”

Nella puntata odierna relativa al torneo ATP Masters 1000 in corso a Miami di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano, giornalista di Eurosport: focus sul cammino di Lorenzo, approdato agli ottavi, dove affronterà il serbo Novak.Sul torneo di Lorenzoe sulle prospettive di scalata del ranking: “Tanti di quelli che criticano, contestano alcuni atteggiamenti, la bestemmia facile e via dicendo, che può dar fastidio, però quella partita che perde conè un punto di rottura perché nel primo set lo mette alle corde, e ti viene da dire 2-0 facile. Perde, male anche il secondo, e da lì quante partite vince? Con Fritz fu una partita gestita benissimo, una partita nel tardissimo pomeriggio in cui Fritz non ne venne fuori in alcuna maniera.