Amanda Seyfried | Jennifer' s Body? Un film perfetto rovinato da un marketing schifoso

L'attrice ha dichiarato che la pellicola ha sofferto molto le scelte dioperate prima della sua uscita nelle sale Ancheritiene che'savrebbe meritato unmigliore. L'attrice, che ha interpretato Needy Lesnicki nelhorror cult di Karyn Kusama del 2009 al fianco di Megan Fox, ha ricordato il ruolo in una recente intervista concessa a GQ. "Non posso criticare questo, per me è. È uncon le palle. La sceneggiatrice Diablo Cody era schietta, bella, intelligente e divertente", ha dichiarato. "Stavamo esprimendo una certa angoscia in un modo molto specifico in un genere molto preciso. Gli effetti speciali erano incredibili, c'erano acrobazie, c'era tutto quello che si poteva desiderare in .