Gqitalia.it - Amadeus di Milos Forman, a distanza di 40 anni, è ancora il biopic musical più incredibile. E lo puoi vedere al cinema!

Leggi su Gqitalia.it

di, una delle operetografiche più affascinanti del 20° secolo, prese piede prima che idiventassero alla stregua dei super eroi della Marvel, in un tempo in cui la musica veniva rispettata per la sua regalità e per il suo fine meta-testuale. Tratto dall’omonima pièce teatrale del drammaturgo britco Peter Shaffer, vincitore del Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, il ritratto registico, sonoro ee chemise in scena per rappresentare il più grande genio della musica classica nel 1984, non fu solo autentico e perfettamente debitore del suo stile compositivo inconfondibile, ma soprattutto divenne la perfetta raffigurazione di ciò che une dovesse realmente fare: costruire la propria narrazione filmica attraverso la musica.