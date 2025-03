Altro ribaltone in panchina | dimissioni richiesta ufficiale

Leggi su Sportface.it

In certi momenti della stagione, quando le sconfitte iniziano ad accumularsi e la squadra scivola verso posizioni scomode in classifica, anche i nervi più saldi iniziano a scricchiolare. È quello che sta accadendo in un campionato professionistico dove la tensione è ormai alle stelle e i risultati latitano. Dopo una lunga serie di prestazioni al di sotto delle aspettative, accompagnate da una striscia negativa ormai insostenibile (5 gare), un presidente ha deciso di rompere il silenzio. Il suo messaggio è stato chiaro, quasi lapidario: “Chi guida la squadra deve avere il coraggio di ammettere il fallimento e farsi da parte”. Un gesto che, secondo il dirigente, non può sempre ricadere sulla società, costretta a vestire i panni del “cattivo” e a pagare comunque quanto dovuto. Chi tutela noi società? Nessuno – si legge nel messaggio che ha fatto rapidamente il giro degli addetti ai lavori.