Iltempo.it - Altro che Renzi. Il vero Fonzie è Prodi

Peggio della tirata di capelli del professor Romanoalla collega di Mediaset Lavinia Orefici, visto che chi lo conosce sa che il professore dall'aspetto mite le staffe le perde molto spesso, è il silenzio della sinistra. Quelli che ci spiegano la schwa, il femminismo, il politically correct fanno il Var sulla mano dell'ex premier per giudicare un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Enrico Letta, al confino in Spagna a scrivere il manifesto del suo prossimo ritorno, inventa perfino un hashtag pur di far parlare di sé. Ma la verità è chenon è Matteoper il suo famoso chiodo, ma è la sinistra di, Schlein e Letta. Quella che non riesce a pronunciare la parola «ho sbagliato». Bastavano delle scuse, semplici scuse. D'altra parteaveva un buon motivo per essere nervoso: il suo Pd ha dato di matto e in pochi mesi Elly Schlein l'ha schierato contro l'America, contro Israele, contro il riarmo.