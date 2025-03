Sport.quotidiano.net - Altra tegola sul monza. Stagione finita per Pessina: "Devo operarmi»

Un’annata da cancellare. Per ile per Matteo, il capitano. Dopo i silenzi e i dubbi delle ultime settimane, visto il protrarsi dell’assenza (non gioca in serie A dal 10 novembre), ieri il calciatore ha fatto chiarezza sul futuro: "Nei prossimi giorni subirò un’operazione chirurgica che concluderà qui la mia. È stata una decisione difficile ma necessaria, presa in accordo con il club e lo staff medico, perché quando il ritorno sembrava vicino ho avuto una ricaduta". Un lungo post, quello del centrocampista, che analizza sia le conseguenze dell’infortunio (lesione parziale del tendine del bicipite femorale), che la situazione delicata della squadra: "Mai avevo subìto un infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi per così tanto tempo. Il desiderio di rientrare ha fatto i conti, negli ultimi giorni, con la realtà - spiega-.