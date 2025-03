Davidemaggio.it - All’Eredità torna la Scossa

?“, è stata la domanda cult per molti anni a L’Eredità. Il game show di Rai 1 è soprattutto La Ghigliottina ma c’è un’altra prova che ha fatto la storia. Ci riferiamo proprio a Lache, da questa sera, tornerà ad essere tra le protagoniste del preserale condotto da Marco Liorni.Dopo nove edizioni di assenza, L’Eredità riaccoglie ‘l’elettrica’ sfida che ha reso celebre Giovanna Civitillo, le cui regole sono semplici: una domanda con nove possibili risposte. Solo una è quella non vera o è l’unica giusta. L’obiettivo è evitare l’errore per non prendere, metaforicamente, la.Questa manche è stata inclusa nel quiz fino alla stagione 2015-2016 con la staffetta in conduzione tra Fabrizio Frizzi e Carlo Conti. Dall’edizione successiva, a seguito di alcuni cambiamenti, Laè stata eliminata.