Juventusnews24.com - Allenamento Juve, subito alta intensità con Tudor: la partitella e le prime indicazioni del nuovo mister – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24con: ildella seduta odierna con il gruppo ristrettoPrimodella nuovatargata: l’allenatore ha condotto la prima seduta con un gruppo ristretto a causa dei tanti bianconeri partiti per le Nazionali. Tantache servirà per preparare il match contro il Genoa.Tramite unYouTube sono visibili ledelbianconero che ha accolto anche ragazzi dellantus Next Gen e dellaPrimavera: Mancini, Afena-Gyan, Gil, Merola e Boufandar. Leggi suntusnews24.com