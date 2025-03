Rompipallone.it - Allegri, niente Milan: da Napoli arriva l’annuncio sulla destinazione

Il futuro di Maxnon sarà al, stando a ciò che viene annunciato da, nelradiofonico.Le parole sul futuro dinon al, direttamente a Radio Kiss Kiss,no da parte dell’ex allenatore che ha scelto di rivelare quello che è il domani dilontano dal.Sarà altrove che si vedrà di nuovo in panchina il tecnico livornese, stando a ciò che viene raccontato all’emittente radiofonica, nel corso di questo pomeriggio.dasul futuro diHa preso voce Giovanni Galeone, ex allenatore italiano che in radio ha svelato di aver parlato direttamente con Massimiliano, che gli avrebbe confessato di non tornare alnel suo futuro.Una dichiarazione importante, se si considera che mentre la Juventus ha già cambiato la sua guida tecnica prendendo Tudor subito, in Serie A ci sono, Atalanta e pure Roma a caccia di una nuova guida tecnica, dopo quanto si è visto in questa stagione.