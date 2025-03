Tvplay.it - Allegri al Milan: la telefonata svela tutto

Tra le tante panchine che possono cambiare in questa estate c’è naturalmente quella del: ecco le voci suSarà una delle estati più roventi degli ultimi anni per quanto riguarda gli allenatori di Serie A. Sono diverse le società che dovranno necessariamente guardarsi attorno e sopratnon sbagliare la scelta poiché questo campionato ha dimostrato di non fare sconti.al: la(Lapresse) – tvplay.itLa Juventus dovrà decidere in base al rendimento di queste ultime settimane come muoversi con Tudor, dato che non è chiaro se effettivamente basterà la qualificazione in Champions League per confermare l’ex allenatore di Verona e Marsiglia, ora subentrato a Thiago Motta.Anche in casac’è sentore di rivoluzione con Conceicao a rischio esonero dopo aver preso il posto di Fonseca, esonerato per cattivi risultati.