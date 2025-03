Bergamonews.it - Allarme a Morengo, ritorna la schiuma bianca nel canale Gronda Sud

. Il deputato Devis Dori ha depositato alla Camera dei Deputati un’interrogazione per portare all’attenzione del Ministro dell’Ambiente le condizioni delSud, a, nel punto in cui ilconfluisce nel fiume Serio, le cui acque spesso si ricoprono di una, dal forte odore di zolfo, che persiste per alcune ore prima di svanire.“Questa situazione si verifica sin dal 2020, ma non c’è mai stato un intervento risolutivo – afferma Dori -, continuando a ripetersi periodicamente e destando preoccupazione fra i cittadini”.Nel 2022 il Comune diistituì un tavolo di lavoro che ha coinvolto la Provincia, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, Ats e Arpa, ma non si è arrivati a individuare la causa e la provenienza degli inquinanti.