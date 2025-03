Secoloditalia.it - “All’amico Vittorio griderei: capra, alzati e cammina!”. L’appello commovente di Marcello Veneziani a Sgarbi

“Vorrei gridare al mio amico‘ri!”, aveva titolato ieri “La Verità” in una lunga intervista al giornalista e intellettuale di destra, nella quale si affrontava il tema della malattia e della depressione del critico d’arte, emersa in questi giorni sui media. Una lettera-appello ripresa oggi sul “Corriere della Sera“, conche parla del suo amico e della stima che nutre nei suoi confronti. “è un talento unico, ha una capacità intuitiva di attribuire opere e riconoscere autori come pochi. Sa spiegarti ciò che non avresti mai capito da solo. La depressione? Figlia del suo narcisismo ferito. Ha la percezione che molte delle sue libertà impulsive non potranno più essere praticate. Il suo universo si sta restringendo: drammatico per chi è stato convinto di poter cavalcare il mondo.