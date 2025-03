Lapresse.it - Alla fiera Cosmoprof Bologna sequestrati oltre 150.000 prodotti non sicuri

La Guardia di Finanza diha scoperto 21 lavoratori irregolari e sequestrato151.000per la cura della persona durante dei controlli effettuati presso gli stand espositivi del “Worldwide2025?, ladell’industria cosmetica che si è svolta dal 20 al 23 marzo nel capoluogo emiliano. Icosmetici, tra cui cosmetici per la cura del viso, profumi, gel, lozioni, smalti per unghie ed accessori non eranoo erano posti in vendita senza alcuna indicazione circa la provenienza e la composizione degli stessi così come previsto dal Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) . I titolari delle aziende sono stati segnalati alle autorità competenti per le violazioni riscontrate e sanzionati, così come le imprese che hanno impiegato un totale di 21 persone, di varia nazionalità, senza assumerle regolarmente.