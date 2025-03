Movieplayer.it - Alien: Pianeta Terra, un terrificante attacco xenomorfo nella prima clip della serie

Leggi su Movieplayer.it

Laprequel firmata da Noah Hawley mostra uno dei nuovi xenormorfi intento ad attaccare una vittima terrorizzata. Diffusa ladiche offre uno sguardo allaprequel di Noah Hawley che si preannuncia ad alto tasso di orrore. Lamostra un uomo seduto in una sala di controllo "in stile Nostromo" mentre la sua compagna di squadra cerca disperatamente di convincerlo ad aprire la porta e farla entrare. La donna poi si gira per affrontare ciò che la sta minacciando, offrendo un primo sguardo a uno degli Xenomorfiin azione. Unache si preannunciaNoah Hawley ha anticipato laintrodurrà una nuova specie dell'iconica creatura, anche .