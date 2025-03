Universalmovies.it - Alien: Pianeta Terra | Online la prima clip

In attesa di un prossimo trailer, Hulu ha da poco diffuso ladella serie dedicata al terribile xenomorfo intitolata.In questo nuovo video vediamo una donna braccata da un terrificante xenomorfo, mentre un uomo (o un androide) assiste impassibile alla scena della sua macabra uccisione. Lasembra un assaggio per il tanto agognato primo trailer. Rimanete connessi per ulteriori aggiornamenti.(in originale: Earth) è stata creata, scritta e diretta da Noah Hawley (suo anche il ruolo di showrunner). Nel cast oltre a Sydney Chandler, nei panni della protagonista, troviamo Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El.