Ilgiornaleditalia.it - Alessandro Pavan, morto per infarto a 54 anni l'ex campione di ciclismo su pista, il papà: "Non aveva malattie e curava fisico e salute"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nel corso della sua carriera ha anche partecipato anche al Giro del Friuli, con Michele Poser Èper una 54l'exdisu. Mondo dello sport in lutto per la morte improvvisa di, che come asserito dal padre stesso nonmalatti