Alcolock obbligatorio in Italia, da quando e chi lo dovrà avere

A partire da luglio prossimo, chi viene colto alla guida con un tasso alcolemico elevato potrebbe dover affrontare un cambiamento importante: l’introduzione di un sistema elettronico che blocca l’accensione del veicolo in caso di positività all’alcol. Questo strumento chiamatoe già adottato in diversi Paesi europei, sta per diventare parte del panorama normativono, con tutta la burocrazia e le contraddizioni del caso.Cosa prevede il nuovo provvedimento che disciplina l’Secondo quanto stabilito dalle modifiche al Codice della Strada, il nuovo meccanismo sarà imposto ai trasgressori abituali, con obbligo di installazione a carico del conducente. Il dispositivo, noto come, misura la concentrazione di alcol nell’aria espirata dal guidatore e impedisce l’avvio del motore se questa supera lo zero.