Leggioggi.it - Alcolock, decreto inviato a Bruxelles: obbligo al via da luglio 2025. Ecco per chi e regole

Leggi su Leggioggi.it

È statoilattuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che disciplina l’installazione e utilizzo dell’, il dispositivo che impedisce l’accensione del motore in presenza di alcol nel respiro del conducente. La misura, entrata in vigore con la riforma del Codice della Strada del 14 dicembre 2024, punta a contrastare la guida in stato di ebbrezza con l’installazione obbligatoria del dispositivo per i soggetti condannati per tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro.Il, attualmentein bozza e in attesa del via libera daprevisto entro giugno, definisce in dettaglio caratteristiche tecniche, modalità di installazione e funzionamento del sistema, oltre a individuare le officine autorizzate all’intervento.