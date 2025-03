Thesocialpost.it - Alberto Stasi rischia la semilibertà per le sue dichiarazioni: il nodo della resipiscenza

Il continuare a proclamarsi innocente potrebbe compromettere il percorso verso ladi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.Il 41enne usufruisce dal gennaio 2023 del lavoro esterno dal carcere di Bollate, un beneficio concesso per buona condotta, che gli consente di svolgere mansioni contabili e amministrative, pur restando soggetto a rigide prescrizioni su orari e modalità di uscita e rientro.Il prossimo passo: laA brevepotrebbe ottenere un nuovo beneficio penitenziario, ovvero la. Tuttavia, per accedervi, il Tribunale di Sorveglianza dovrà valutare attentamente anche l’elemento, ovvero l’aver riconosciuto la propria colpa e maturato consapevolezza del reato.