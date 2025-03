Inter-news.it - Albania-Andorra, vittoria per Asllani e protagonista in un gol!

Leggi su Inter-news.it

L’ha vinto con il risultato di 3-0 contronella seconda partita di qualificazione per i Mondiali del 2026. Il giocatore dell’Inter Kristjanè stato! – L’ha vinto per 3-0 controe Kristjanha ricevuto ancora fiducia dal suo ct Sylvinho. Non è una novità da quando c’è l’allenatore brasiliano, che ha dimostrato in più occasioni di concedere tanti minuti al centrocampista dell’Inter. Non solo da regista come accade con Simone Inzaghi, ma anche da mezzala come accaduto invece durante gli Europei. Stasera inveceha fatto il vertice basso ed è stato assolutonel corso del match portato a casa dai suoi. Per l’la serata si è aperta con il gol di Rey Manaj, ex Primavera dell’Inter che ha sfruttato al meglio l’assist proprio di