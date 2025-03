Internews24.com - Albania Andorra 3-0, 90 minuti e assist per Asllani! La partita del centrocampista nerazzurro

Albania Andorra 3-0, 90 minuti e assist per Asllani! La partita del centrocampista nerazzurro con la Nazionale albanese. Vince l'Albania contro Andorra, 3-0 nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. 90 minuti per il centrocampista nerazzurro, Kristjan Asllani è stato protagonista nella netta vittoria della squadra albanese che ha permesso alla squadra di Sylvinho di conquistare i primi tre punti nel girone K delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il centrocampista dell'Inter, schierato titolare e rimasto in campo per tutta la partita come già accaduto contro l'Inghilterra, ha lasciato il segno già al nono minuto, servendo l'assist per la rete d'apertura di Rey Manaj, poi autore di una doppietta. Nei minuti di recupero, Myrto Uzuni ha chiuso i conti firmando il definitivo 3-0.