Al via "RAEE4Comics", concorso di scrittura del fumetto per under 30

ROMA (ITALPRESS) – Prende ufficialmente il via “”, il nuovodipromosso da Giffoni Innovation Hub ed Erion WEEE, con la media partnership di Comics&Science, collana di comunicazione scientifica di CNR Edizioni, e dedicato ai giovani talenti30 con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, l’economia circolare e il riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del.Il progetto invita i partecipanti a presentare soggetti originali che raccontino storie di recupero, riuso e valorizzazione dei RAEE. I quattro migliori soggetti selezionati verranno pubblicati (in forme differenti) con il supporto di fumettisti professionisti.Il linguaggio delè stato scelto per la sua capacità di unire la forza visiva delle immagini alla profondità dello storytelling, rendendo il messaggio sul riciclo più accessibile e coinvolgente.