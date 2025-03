Gamberorosso.it - Al via i festeggiamenti per il GelatoDay 2025: nasce il gusto dedicato al Giubileo. Ecco qual è

Un dolce piacere, ma anche un simbolo di condivisione e celebrazione, soprattutto quest’anno. Come ogni 24 marzo, torna la Giornata europea del gelato artigianale, l’unica festa dedicata a un alimento riconosciuta dal Parlamento Europeo. L’evento per questa edizione si tinge di solidarietà e spiritualità con “Hallelujah”, ildell’anno che omaggia ile i valori di pace e accoglienza. Un gelato speciale per celebrare cultura e sapori grazie alla partecipazione di alcune tra le migliori gelaterie d'Italia e al sostegno di Gambero Rosso.La tredicesima edizione diL’edizione del, legata al, celebra la tradizione artigianale e un traguardo storico: 13 anni di crescita che hanno trasformato il Gelato Day in un simbolo di identità europea. La sua storia inizia infatti nel 2009, quando un gruppo di europarlamentari presentò a Strasburgo la richiesta di istituzionalizzarlo Una proposta che inizialmente non ebbe successo, ma che portò tre anni più tardi all’istituzione da parte del Parlamento europeo della giornata europea del gelato artigianale.