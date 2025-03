Abruzzo24ore.tv - AL ROGO AL ROGO, Non Passa Mai di Moda | Il Fumetto "Gay" Finisce in Parlamento

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Bologna - La recente polemica scoppiata a Bologna riguardo al prestito delHeartstopper a una studentessa undicenne nella biblioteca Oriano Tassinari Clò ha riacceso un dibattito più ampio sulla libertà di lettura e sulla presenza di contenuti inclusivi nelle biblioteche pubbliche. Alcune voci politiche hanno attaccato la scelta di rendere disponibile l’opera, sostenendo che potrebbe non essere adatta ai giovani lettori. Ma dietro queste critiche si cela un problema più profondo: il rischio di censura e di una visione moralista che limita l’accesso alla cultura e alla conoscenza. Le biblioteche non sono soltanto depositi di libri, ma spazi di crescita e confronto, dove giovani e adulti possono accedere a una varietà di prospettive e narrazioni. Opere come Heartstopper, che raccontano con delicatezza e autenticità le esperienze di adolescenti LGBTQ+, sono essenziali per rappresentare la diversità del mondo reale.