Iodonna.it - Al Ritz di Riad è arrivata una delegazione Ucraina per i colloqui con gli Stati Uniti su un cessate il fuoco parziale con Russia.

Leggi su Iodonna.it

Laarriva per icon glisu unilnella guerra con la, presso l’hotelCarlton nella capitale saudita Riyadh. Leggi anche › “Kharkiv, among the ruins”. Le foto dall’, nel terzo anniversario dall’invasione russa iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Laarriva aper icon gliiO Donna.