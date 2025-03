Bergamonews.it - Al Donizetti doppio sold out per Antonio Albanese con lo spettacolo “Personaggi”

Bergamo. Mercoledì 26 e giovedì 27 marzo, alle 20.30, sul palco teatrodi Bergamo sarà protagonistacon lo”: le due serate hanno già registrato il tutto esaurito.Che cosa hanno in comune i mille volti con i qualiracconta il presente? L’umanità. La realtà diventa teatro attraverso Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e insieme prototipi della nostra società, visi conosciuti che si ritrovano nel vicino di casa, nell’amico del cuore, in noi stessi.Loriunisce alcuni tra i volti creati da: dall’immigrato che non riesce a inserirsi al Nord, all’imprenditore che lavora 16 ore al giorno, dal sommelier serafico nel decantare il vino, al candidato politico poco onesto, dal visionario Ottimista “abitante di un mondo perfetto” al tenero Epifanio e i suoi sogni internazionali.