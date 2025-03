Al Colle esplode il caro pensioni e Mattarella non riesce a pagarle L’intervento di Giorgetti e l’aiutino di Salvini

Leggi su Open.online

Per la prima volta nella sua lunga storia il Quirinale oggi rappresentato dal capo dello Stato Sergiosi è trasformato prevalentemente in un ente previdenziale come l’Inps. Nel 2025 infatti avviene il primo sorpasso della spesa per leerogate ai «nonni del» sulla spesa per il personale in servizio nella prima istituzione della Repubblica italiana. Lo segnala il bilancio di previsione per il 2025 reso pubblico dal segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. La spesa per lenel 2025 secondo la nota illustrativa al bilancio di previsione firmata da Zampetti ammonta infatti a 116.334.000 euro, superando per la prima volta la spesa complessiva per le retribuzioni che ammonta a 112.707.505 euro. Nel 2024 la stessa nota evidenziava come le due cifre si stessero avvicinando (112.