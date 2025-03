Lidentita.it - Al Beccaria di nuovo un incendio e disordini: 2 feriti, 11 intossicati

Leggi su Lidentita.it

Il carcere minorile milanesenuovamente in primo piano, in una situazione che sembra quasi banale definire ogni volta “esplosiva”: inè divampato oggi pomeriggio nell’istituto, tanto da rendere necessario l’intervento di sette mezzi del comando dei vigili del fuoco di Milano stanno raggiungendo in via Calchi Taeggi. Dalle prime informazioni – hanno fatto . Aldiun: 2, 11L'Identità.