Quotidiano.net - Akeron vince la sfida per la parità di genere

ANCHE LE DONNE POSSONO e devono avere un ruolo fondamentale nel digitale. Molte di loro sono impiegate in aziende leader del settore. È il caso anche di una impresa italiana,, che ha appena ottenuto la certificazione per ladi, eccellenza nello sviluppo di software applicativi enterprise (Enterprise Application Software, Eas), trasforma le sfide aziendali in soluzioni digitali attraverso software innovativi e flessibili che migliorano l’efficienza, i processi decisionali e le performance aziendali. La sede principale della società si trova a Lucca, ma ha uffici anche a Parigi, Londra e New York.supporta le aziende nel raggiungimento degli obiettivi strategici. La società oggi conta più di 570 clienti di ogni settore e dimensione, tra cui Lavazza, Intesa Sanpaolo Private Banking, Amadori, Prada, Segafredo Zanetti, Mutti, Rummo, Randstad, Optimize RX e molti altri.