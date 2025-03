Quifinanza.it - Aiuti Ue alla Germania, 5 miliardi alle industrie per tagliare le emissioni

Lariceverà 5di euro dall’Unione europea da utilizzare per il piano di taglio dellee decarbonizzazione dei processi produttivi dell’industria nazionale. L’approvazioneconcessione dei fondi è arrivata da parte della Commissione europea che ha visto, nel progetto tedesco, una conformità con gli obiettivi di prosperità e competitività sostenibili dell’Ue. Gli interventi interesseranno diversi settori produttivi, dal cementoproduzione dell’acciaio passando per l’elettrificazione nel settore chimico.Il pianoinIl programma tedesco per l’incremento della sostenibilità industriale nazionale presentatoCommissione Ue lo scorso febbraio prevede, in via prevalente, la riduzione delledi anidride carbonica nei processi di produzione.