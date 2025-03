Lanazione.it - “Aiutatemi, ho atrofia muscolare spinale ma non riesco ad avere servizi necessari”

Siena, 24 marzo 2025 – “Carissima comunità senese, il mio nome è Paola Tricomi e sono una research fellow all’Università per stranieri. Sono siciliana ed ho una disabilità motoria grave causata da una malattia chiamata; uso una carrozzina elettronica per muovermi, un ventilatore polmonare per respirare, una Peg per nutrirmi”. Inizia così la lettera aperta scritta da Paola che lancia un appello alla città. “Nel 2023 ho vinto questa borsa di ricerca all’Università per stranieri di Siena. Con rammarico devo dire che fin dall’inizio ho trovato difficoltà nell’estendere i supporti di cui usufruisco nella mia regione di residenza alla città in cui ho un domicilio lavorativo”. La ricercatrice è a Siena e vive una situazione di emergenza: “Ho la necessità di attivare uno di assistenza domiciliare integrata (ADI) analogo a quello che, dopo una faticosa lotta, ho ottenuto fosse esteso anche ai miei spostamenti in Toscana per motivi di lavoro.