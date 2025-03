Puntomagazine.it - Airola: Tentano di introdurre droga e telefonini in carcere. Arrestate quattro persone

giovani arrestati per traffico di sostanze stupefacenti e tentata introduzione di dispositivi di comunicazione.Un tentativo diun significativo quantitativo die 4 cellulari nell’istituto Penitenziario Minorile diè stato sventato nella notte dai Carabinieri di Montesarchio, coadiuvati dalla Polizia Penitenziaria in servizio presso la struttura.giovani, tutti maggiorenni, due donne e due uomini, residenti nel casertano, sono stati arrestati per aver cercato diall’interno dell’I.P.M. “dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni da parte dei detenuti” e per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.Isono arrivati poco dopo la mezzanotte nei pressi dela bordo di un’auto guidata da uno dei ragazzi; con loro avevano un drone di ultima generazione radiocomandato a cui era legato un plico assicurato mediante filo di nylon trasparente che conteneva sia la sostanza stupefacente che i telefoni cellulari.