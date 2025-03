Panorama.it - Airbus Germanwings, dieci anni fa il disastro aereo: il suicidio del pilota che portò con sé 150 passeggeri

Era il 24 marzo 2015 quando un tragico incidentesconvolse il mondo dell'aviazione civile: il volo9525, partito da Barcellona e diretto a Düsseldorf, si schiantò sulle Alpi francesi, causando la morte di tutte le 150 persone a bordo. Tra ic’erano studenti di ritorno da uno scambio culturale in Spagna, una coppia in viaggio di nozze, professionisti in viaggio di lavoro e due cantanti d'opera che si erano appena esibiti nel "Siegfried" di Wagner al Gran Teatre del Liceu di Barcellona. A bordo viaggiavano anche due bambini. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quello sarebbe stato il loro ultimo viaggio. (Ansa) (Ansa)L'incidenteIl volo9525 era partito dall’aeroporto di Barcellona-El Prat con destinazione Düsseldorf. L’, unA320, avrebbe dovuto decollare alle 9:35, ma un ritardo di 26 minuti ne posticipò la partenza.