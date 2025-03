Unlimitednews.it - AI Hub, Urso incontra il Commissario UE per i Partenariati Internazionali

ROMA (ITALPRESS) – L’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile è stato al centro del colloquio a Palazzo Piacentini tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, e ilUE per i, Jozef Síkela. L’AI Hub, che avrà sede a Roma, ha già avviato due programmi pilota: Startup Accelerator, che ha coinvolto 300 startup africane e 150 aziendein innovazioni per agricoltura, istruzione e clima, e Local Language Accelerator, dedicato alla digitalizzazione delle lingue africane nell’IA, con il supporto di partner come l’Unione Africana, la Gates Foundation e startup italiane.Durante il colloquio il ministroha, inoltre, sottolineato l’importanza deie del processo di riforme interne dell’UE per restituire competitività alle imprese europee nei settori strategici per l’economia del continente.