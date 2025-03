Ilfattoquotidiano.it - Agricoltori contestano Fitto e Lollobrigida mentre parlano dal palco: “Ci avete preso in giro” – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bagarre e contestazioni durante il panel con Raffaelee il Francescoall’evento “Agricoltura È” a Roma. Un gruppo di, tra cui sigle dell’ex movimento dei trattori come Conca eItaliani, oltre alla ex deputata M5a Silvia Benedetti, ha interrotto l’intervento per protestare contro la Pac: “Le nostre aziende stanno fallendo. La Pac è una miseria che va all’agroindustria, i nostri figli stanno nella fame. Noi chiedevamo attenzione, ci prendono in40.000stanno chiudendo.”. La risposta del ministro: “Hanno fatto una provocazione. Ci sono altri rappresentanti del mondo agricolo che possono rispondere. Io dialogo con tutti, ma non parlo coi provocatori.”L'articolodal: “Ciin” –proviene da Il Fatto Quotidiano.