Agi.it - Agli ottavi degli Atp di Miami Musetti incontrerà Djokovic

Leggi su Agi.it

AGI - Novakha sconfitto l'argentino Camilo Ugo Carabelli (numero 65 del mondo) per 6-1, 7-6 (7/1) e si è qualificatodelMasters 1000 di domenica, dove la giovane filippina Alexandra Eala ha sorpreso Madison Keys., 37enne ex numero 1 al mondo, ora numero 5 nella classifica Atp, continua la sua vittoria al secondo turno dopo essere stato eliminato nei suoi primi incontri a Doha a febbraio e poi a Indian Wells due settimane fa. Dopo questi due turni contro avversari dal ranking modesto, il serbo, che ha all'attivo 24 tornei importanti, se la vedrà con un avversario un gradino più in alto, Lorenzo(16), per un posto nei quarti di finale. L'italiano, che affrontava Felix Auger-Aliassime (19) per la prima volta dopo la vittoria sul canadese nell'agosto scorso per il bronzo olimpico ai Giochi di Parigi, lo ha battuto di nuovo, 4-6, 6-2, 6-3.