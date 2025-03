Thesocialpost.it - Agenzia delle Entrate, ecco il nuovo sito: tutti i servizi e come funziona

Leggi su Thesocialpost.it

L’e l’-Riscossione lanciano unportale unico per semplificare l’accesso aifiscali. La nuova homepage offre una panoramica chiara e immediataprincipalilità disponibili, comprese ultime notizie, scadenze fiscali e strumenti di assistenza per i contribuenti. Grazie a un’interfaccia ottimizzata, ilportale permette di accedere rapidamente aidue Agenzie senza dover passare per i rispettivi siti istituzionali. Un’innovazione chiave è ilsistema di prenotazione degli appuntamenti, progettato per guidare l’utente nella scelta dell’ufficio più adatto alle proprie esigenze. Attraverso un percorso semplificato, è possibile selezionare l’argomento di interesse e prenotare un incontro in pochi click.Leggi anche: Il piano Ue per i risparmi degli italiani.