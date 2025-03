Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Dino si presenta così: il pubblico impazzisce a tempo record. E poi Angela...

Termina il tiggì, termina la striscia di Bruno Vespa ed ecco che su Rai 1, come ogni sera - nazionale italiana permettendo - tocca ad. Già, il gioco dei pacchi, della sorte e del Dottore, il regno di Stefano De Martino, il format campionissimo in termini di share che, sera dopo sera, ipnotizza milioni di italiani davanti al piccolo schermo. La puntata in questione è quella di lunedì 24 marzo. Puntata come sempre commentatissima sui social in generale e su X in particolare, il terreno elettivo per chi vuole dire la sua, inreale, su quanto accade nello studio di De Martino. Ed ecco, in questa puntata, i commenti ironici, taglienti, stupiti e sconvolti fioccano addirittura ancor prima dell'inizio del gioco, ancor prima della primissima chiamata. Le ragioni? Sono due. La prima è, ossia il concorrente a cui tocca misurasi con la fortuna.