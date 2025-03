Lanazione.it - Affari istituzionali: è scontro: "Erano proposte di buon senso"

"La capogruppo del Pd ha respinto tutto in blocco con la motivazione che le nostre interpellanze stressano gli uffici e dicendo che gli uffici sono sottodimensionati per svolgere questi compiti". L’attacco è del Gruppo Miseto dopo loaperto con la maggioranza in commissione. "Le modifiche che avevamo proposto d’intesa tra tutti i gruppi di opposizione al regolamento del consiglio comunaleminimali, die mutuate dai regolamenti di altri consigli comunali – spiega Manola Guazzini (nella foto) –. Si chiedeva un accesso agli atti, con obbligo di motivazione dell’eventuale diniego. Si chiedeva di portare da 5 a 7 giorni prima del consiglio la messa a disposizione dei documenti messi in approvazione, che è il minimo per chi, prima di votare i documenti vuole studiarseli".