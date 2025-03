Zonawrestling.net - AEW: Annunciata una speciale puntata di Dynamite, si festeggia il sorpasso su WCW Nitro

La AEW, durante la seconda parte delladi Collision andata in onda ieri notte, ha annunciato: Spring BreakThru, episodiodel flagship show della promotion di Tony Khan, in programma il 16 aprile. Il perché di questo nuovovi è già stato illustrato nel titolo: l’episodio didi quella settimana sarà il numero 289, superando per longevità lo storico WCW, divenendo lo show di wrestling più longevo di Turner Sports.Is anyone ready to make some history in Boston!?#AEWbecomes the longest-running prime-time wrestling show in Turner Sports History LIVE on Wednesday April 16th! pic.twitter.com/YmauDPjU0w— AEW on TV (@AEWonTV) March 24, 2025Un traguardo storico per la AEW che, nonostante le critiche, continua imperterrita ad offrirci wrestling di qualità ed una valida alternativa major allo strapotere WWE.