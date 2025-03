Notizieaudaci.it - Addio Gianfranco Barra, nobilitava il ruolo del caratterista: martedì 25 marzo i funerali

Si terranno25, alle 10:30, idell’attorenella chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti, in via Santa Maria Goretti a Roma. Aveva 84 anni è stato volto popolare di tanti film,di razza che ha lavorato con registi come Steno, Dino Risi, i fratelli Vanzina, fino a Pupi Avati. L’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Goretti, l’esordio con Alberto SordiNato a Roma il 5 aprile 1940, debuttò accanto ad Alberto Sordi nel 1968 nel film Il medico della mutua di Luigi Zampa, alternando poi interpretazioni drammatiche come in Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loy e brillanti come in Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? di Billy Wilder. Numerosi i film girati con Steno – da La poliziotta a Il padrone e l’operaio, Doppio delitto, Fico d’india, Banana Joe – mafu apprezzato anche da Dino Risi in Mordi e fuggi e da Franco Brusati in e Pane e cioccolata.